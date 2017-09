Norge skal møte Russland om overflygingsavtale

Nyheter

En avtale fra 1956 mellom de skandinaviske landene og det som da var Sovjetunionen, gir SAS enerett på å benytte luftrommet over Sibir på ruter til Asia.

Mange ønsker seg til Nord-Norge

Men i høst skal norske og russiske myndigheter ha samtaler om saken, melder NRK.

– Vi ønsker fortsatt å fly Tromsø-Tokyo. Det er mange asiater og japanere som ønsker å besøke Tromsø. Her er det enorme muligheter – også i fraktmarkedet fra Troms og Finnmark over til Asia, sier kommunikasjonssjef i Norwegian Lasse Sandaker-Nielsen.

– Gode samtaler

Statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp) i Samferdselsdepartementet sier planen er å fortsette samtalene med russiske myndigheter til høsten. De forrige forhandlingene var sommeren 2016.

– Vi har hatt gode samtaler med våre naboer i øst, og formidlet at det er ønskelig at også Norwegian får fly. Utover det er det opp til russerne å bestemme hvem som skal få lov å fly over deres territorium. Dette er en sak vi vil ta opp på møtene i høst, sier Karlsen.