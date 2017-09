Senker fysiske krav

Nyheter

Dette skriver Forsvarets Forum i en artikkel denne uke.

I desember i fjor fortalte forsvaretsforum.no at de færreste jentene klarer kravet til «Godkjent hærsoldat». Nå senker Hæren kravet i kampløypa med ett minutt – fra 16 til 17 minutter.

– Det gjør vi for å få med flere til den avsluttende testen, som blant annet annet omfatter løp, makkerbæring, skyting og sanitet i en stridsteknisk ramme, sier major Trond Sverre Mostue, testutvikler ved Hærens våpenskole.

– Det har vært problemer med å klare kravet for mange kvinner i Hæren, bortsett fra i kamp- og jegeravdelingene. Med ett minutt ekstra tid klarer flere å nå kravet. Det øker motivasjonen hos den enkelte soldat, og sikrer avdelingene høyere måloppnåelse i forhold til målbare krav.

Mostue mener det prinsipielt er galt å senke lista, fordi krigens krav ikke endrer seg. Det som trengs er mer fysisk trening for å kunne bære tunge våpen og utstyr. Men det blir ofte ikke nok tid til nødvendig fysisk fostring ute i avdelingene, rett og slett fordi det ofte er for lite tid til primærutdanning. Når nå vernepliktige i Brigade Nord igjen skal begynne å gå leirvakt, så må noe annet vike. Vakta på Bardufoss, Skjold og Setermoen skal bemannes av ordinære soldater etter at vakt- og sikringstroppen dimitterte i juli. Det vil stjele tjenestedager og utdanningstid, melder forsvaretsforum.no på sine nettsider.

Major Trond Mostue har tidligere jobbet som idrettsoffiser ved Åsegarden leir i Harstad. Han var også en aktiv håndballspiller for Harstad Håndballklubb.