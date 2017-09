Hareide til borgerlige samtaler uten mandat

Nyheter

Hareides forhandlingsmandat vil først bli meislet ut under KrFs landsstyremøte, som åpner med partilederens tale fredag formiddag. I forkant av landsstyremøtet har KrFs nye stortingsgruppe sin første samling. Begge deler skjer på Hotell 33 på Økern i Oslo.

Venstre-leder Trine Skei Grande vil på sin side få innspill og mandat når hennes nye stortingsgruppe konstituerer seg i et av Stortingets møterom onsdag ettermiddag. Dagen etter holder partiet landsstyremøte.

Nei til Frp

Diskusjonen går høyt i begge de to sentrumspartiene om veien videre etter valget.

Ifølge en spørrerunde avisen Dagen har gjennomført, mener bare én av fire lokale KrF-ledere at partiet bør vurdere å gå i regjering med Frp.

136 av de nesten 200 lokallagslederne avisen har henvendt seg til, har svart på forespørselen. Av dem svarer 25 prosent at KrF bør vurdere å gå i firepartiregjering med Venstre, Høyre og Frp. 59 prosent sier nei til dette, mens 16 prosent ikke vil kommentere saken, skriver Dagen.

Samtidig viser Medborgerunderøkelsen i regi av Universitetet i Bergen og Rokkansenteret at de velgerne som stemte KrF eller Venstre i 2013, har beveget seg bort fra Frp. 85 prosent av Venstres velgere og 72 prosent av dem som stemte på KrF oppgir nå at de misliker partiet, mot henholdsvis 78 og 64 prosent i 2013, skriver Vårt Land.

Støtte fra begge

Statsminister Erna Solberg (H) har ikke gitt opp håpet om å få med seg både Venstre og KrF på et samarbeid når de fire partilederne på borgerlig side møtes til nye samtaler torsdag kveld.

En stor endring i den stortingsperioden vi nå går inn i, er at Høyre og Frp er avhengig av støtte fra både Venstre og KrF for å få flertall, mot bare ett av partiene i forrige periode. Valget ga et ikke-sosialistisk flertall med 88 mandater. Men det er et åpent spørsmål hvilken form et eventuelt samarbeid kan få.

KrF-ledelsen har også etter valget fastholdt at partiet vil gå i opposisjon hvis drømmen om en regjering med KrF, Venstre og Høyre blir knust.

– Vi gikk til valg på en sentrum-Høyre-regjering, men jeg innser at realismen i det er ikke blitt større etter valget. Derfor er det naturlig at vi ikke går inn i regjering nå, sier nestleder Kjell Ingolf Ropstad til Fædrelandsvennen.

– Jeg ser for meg at vi går tilbake til det som er tradisjonen i norsk politikk, nemlig en mindretallsregjering som samarbeider fra sak til sak, sier han.

Flere mulige utfall

Samtidig har tillitsvalgte i KrF og Venstre etter valget tatt til orde for å gå inn i regjering, mens andre har advart mot en slik løsning. I Venstre er det i tillegg varslet utmeldelser dersom partiet går inn i en regjering med Frp.

Gitt at Høyre/Frp-regjeringen fortsetter, er dette noen av de mulige utfallene:

* Regjeringen får ingen form for avtale med Venstre og KrF og må søke støtte fra sak til sak for å få flertall i Stortinget.

* En form for avtale med Venstre og KrF om støtte etableres.

* Høyre og Frp får med seg Venstre inn i regjeringen og søker støtte hos KrF eller andre partier til budsjett og enkeltsaker.

* Både KrF og Venstre går inn i regjeringen.

