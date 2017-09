– Barth Eide utfordrer Huitfeldt til posten som leder av utenrikskomiteen

Nyheter

Huitfeldt har ledet utenriks- og forsvarskomiteen de siste fire årene. Nå har både hun og Barth Eide gitt beskjed til valgkomiteen i Arbeiderpartiet om at de ønsker seg dette vervet, erfarer VG.

Avisen skrev tidligere denne uken at nestleder Trond Giske ønsker å bli finanspolitisk talsmann, en posisjon Marianne Marthinsen har hatt de siste fire årene.

På Stortinget er det sedvane at det største opposisjonspartiet bekler vervet som leder av utenriks- og forsvarskomiteen. Det er også her de parlamentariske lederne ofte tar et sete. Komiteen er også sentral fordi den danner kjernen i den utvidede forsvars- og utenrikskomiteen, der regjeringen i hemmelige møter konsulterer og orienterer om viktige utenrikspolitiske saker.

Valgkomiteens leder Kjersti Stenseng sier til NTB at det er en selvfølge i Arbeiderpartiet at kjønnsbalansen blir ivaretatt når posisjoner som komitéleder og fraksjonsleder skal fordeles blant stortingsrepresentantene. Normalt vil Ap få komitélederen i utenrikskomiteen og kontroll- og konstitusjonskomiteen. I tillegg skal Ap ha ytterligere en komitéleder i kabalen med tolv komiteer som skal fordeles mellom partiene etter antall representanter.

Verken Barth Eide eller Huitfeldt har ønsket å kommentere saken, skriver VG.

