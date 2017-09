Siv Jensen: Urealistisk med blågrønn regjering

Nyheter

Torsdag kveld samler statsminister Erna Solberg (H) Frp-leder Siv Jensen, Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Knut Arild Hareide til samtaler om borgerlig samarbeid.

Ideen om en blågrønn regjering er ikke ny, påpeker Siv Jensen, som imidlertid legger til:

– Men det er ikke en veldig realistisk tilnærming. Vi har sagt det samme i mange år, som heller ikke er noe nytt, at vi støtter ikke en regjering vi ikke selv er en del av.

– Flertallet utgår av alle disse fire partiene. Da er det naturlig at alle disse fire partiene må finne sammen i en god samarbeidsløsning, sier Jensen.

– Erna bestemmer

Venstre-leder Trine Skei Grande er av en annen oppfatning:

– Det er Erna som bestemmer hvilken regjering hun vil lede. Det bestemmer ikke Siv Jensen. Men vi mener vi har gjort denne regjeringen mer populær enn det Høyre og Frp hadde klart. Det kunne sikre gjenvalg for Erna Solberg om fire år, sier hun til VG.

I forkant av Venstres landsstyremøte torsdag hadde Grande et møte med KrF-leder Knut Arild Hareide. Grande sier til avisen at KrF må være en del av løsningen.

– Det er en gjennomgangstone i Venstre at vi må få med oss KrF for å presse politikken i retning sentrum. Hvilken form det skal få, får vi være åpen for, sier hun.

Normalen

Etter åtte år med rødgrønn flertallsregjering og fire år med en hybridløsning i form av en formalisert samarbeidsavtale, kan norsk politikk i høst vende tilbake til normalen: En ren mindretallsregjering uten noen form for bindende avtale med støttepartier på Stortinget.

De fire partiene på borgerlig side demper forventningene til samtalene torsdag. Fra alle hold gjentas følgende poeng: Vi har god tid.

– Vi gikk til valg på en sentrum-Høyre-regjering og er tydelige på at vi ikke ønsker å gå i regjering med Frp. Vi vil heller ikke ha en ny samarbeidsavtale. Sånn sett har vi allerede et avklart forhold til regjeringen. Vi vil samarbeide i Stortinget fra sak til sak, sier KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

KrF har sitt landsstyremøte og den første samlingen for den nye stortingsgruppa fredag.

Prøvestein

Utfallet av de borgerlige samtalene kan med andre ord bli en ren mindretallsregjering, med eller uten Venstres deltakelse, som søker støtte på Stortinget fra sak til sak.

– Vi er på ingen måte i en forhandlingssituasjon nå. Men det å snakke sammen har aldri skadd noen, og det skal vi fortsette med i dag, sier Siv Jensen.

Hun mener det for øyeblikket er uklart hva KrF og Venstre ser for seg, men sier det er å snu ting på hodet å snakke om en blågrønn regjering nå.

– Landet har en regjering som Fremskrittspartiet sitter i. Skal man ha en annen regjering, så må man først felle den som sitter.

KrF slo i valgkampen fast at partiet ikke vil stemme for et mistillitsforslag mot regjeringen nå, men understreket samtidig at Solberg og Jensen ikke er fredet i fire samfulle år.

– Den første prøvesteinen blir budsjettet, sier Ropstad.

Venstre-krav

Etter det NTB forstår, er det få saker som ligger til behandling på Stortinget som umiddelbart kan sette regjeringens liv i fare. Et mulig unntak er bioteknologimeldingen og KrFs kamp mot det partiet beskriver som et sorteringssamfunn.

På sikt kan nye konfliktsaker dukke opp, som for eksempel striden om konsekvensutredning av oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Regjeringen vet veldig godt hva vi mener om den saken, sier Grande.

Hun fikk onsdag mandat fra den nye stortingsgruppa til å innlede forhandlinger på borgerlig side.

– Jeg er spent på hvilken plan statsministeren har. Det blir nok ikke de store konklusjonene i dag, men det er viktig at vi kommer i gang, sa Grande torsdag.

Med seg til samtalene med regjeringen har hun fire krav: Faglærte lærere til alle barn, lettere hverdag for småbedriftene, reformer av velferdsstaten og nye løft innen klima- og miljøpolitikken.

(©NTB)