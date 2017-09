Solberg og partnerne tar tiden til hjelp

Nyheter

De fire partiene på borgerlig side demper forventningene til kveldens samtaler mellom de fire partilederne hos statsminister Erna Solberg. Fra alle hold gjentas følgende poeng: Vi har god tid.

– Vi gikk til valg på en blågrønn regjering og er tydelige på at vi ikke ønsker å gå i regjering med Frp. Vi vil heller ikke ha en ny samarbeidsavtale. Sånn sett har vi allerede et avklart forhold til regjeringen. Vi vil samarbeide i Stortinget fra sak til sak, sier KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

Prøvestein

Etter åtte år med rødgrønn flertallsregjering og fire år med en hybridløsning i form av en formalisert samarbeidsavtale, kan norsk politikk vende tilbake til normalsituasjonen i høst.

Utfallet av de borgerlige samtalene kan med andre ord bli en ren mindretallsregjering, med eller uten Venstres deltakelse, som søker støtte på Stortinget fra sak til sak.

KrF slo i valgkampen fast at partiet ikke vil stemme for et mistillitsforslag mot regjeringen nå, men understreket samtidig at Solberg og Jensen ikke er fredet i fire samfulle år.

– Den første prøvesteinen blir budsjettet, sier Ropstad.

Høyre dropper olje i Lofoten og Vesterålen for å få Venstre og KrF inn i regjeringen Sentrale kilder i Høyre bekrefter at Høyre kan ofre oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for å få Venstre og eventuelt KrF inn i regjering.

Venstre-krav

Etter det NTB forstår er det få saker som ligger til behandling på Stortinget som umiddelbart kan sette regjeringens liv i fare. Et mulig unntak er bioteknologimeldingen og KrFs kamp mot det partiet beskriver som et sorteringssamfunn.

På sikt kan nye konfliktsaker dukke opp, som for eksempel den gamle striden om konsekvensutredning av oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Regjeringen vet veldig godt hva vi mener om den saken, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Hareide til borgerlige samtaler uten mandat KrF-leder Knut Arild Hareide møter til nye samtaler på borgerlig side uten å ha med seg noe forhandlingsmandat. Mange KrF-ere vil ikke regjere med Frp.

Kan ta tid

Venstre-lederen fikk onsdag mandat fra den nye stortingsgruppa til å innlede forhandlinger på borgerlig side.

Med seg har hun fire krav: Faglærte lærere til alle barn, lettere hverdag for småbedriftene, reformer av velferdsstaten og nye løft innen klima- og miljøpolitikken. Men også Grande vil ta tiden til hjelp:

– Vi har en regjering som har laget et budsjett som har gått i trykken, og som vi ikke har hatt noen innflytelse på. Det må regjeringen få lov til å legge fram, og så får vi forhandle ut ifra det mandatet som velgerne har gitt oss, sier hun.