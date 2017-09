I sommer stjal de 2,6 tonn tomhylser fra skytebaner i Nordland. Nå er det tyske ekteparet dømt

Nyheter

En rekke skytterlag i landsdelen har hatt innbrudd i sommer, både i Vesterålen, Salten og Helgeland. Store mengder tomhylser av messing, som kan ha stor verdi, var borttatt. Politiet skal ha fått anslått at verdien på tomhylsene er rundt 20 kroner per kilogram.

Stjal 2,6 tonn tomhylser – nå er de varetektsfengslet Det tyske ekteparet som denne uken ble stoppet med 2,6 tonn tomhylser i bobilen, ble torsdag varetektsfengslet i fire uker.

Bilen ble observert i forbindelse med et innbrudd på en skytebane i Bindal, og det var slik det tyske paret ble tatt. De ble varetektsfengslet senere samme uke.

Må sone

Nå er paret dømt til 10 måneder ubetinget fengsel og 100.000 kroner i inndragning.

Paret skal ifølge dommen ha ført en slags dagbok underveis på reisen. Dette ble også brukt som bevismateriale i retten, skriver NRK.

Tyveriene anses ifølge dommen som grove, da ting som at ekteparet skal ha notert koordinater til flere skytebaner i landet gir det et profesjonelt preg. De er dømt for totalt 30 tyverier, i tillegg til at de skal ha stjålet ti pizzaer i Sørfold.

– Spesiell sak

Advokat Hilde Guldbakke har vært forsvarer for kvinnen i paret. Hennes klient erkjente forholdet, og advokaten medgir at dette er en spesiell sak.

– Innenfor vinningskriminalitet er det noe av det merkeligste jeg har opplevd. Jeg skvatt da jeg så avisoppslaget med bøttevis av tomhylser, sier Guldbakke til NRK.