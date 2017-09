Mann kjørte bil med 1,66 i promille

Nyheter

Mannen drakk flere enheter alkohol på byen på Sortland i forkant av bilkjøringen, noe han har erkjent i retten. Mannen er nå dømt i Vesterålen tingrett for forholdet.

Mannen var alene i bilen, det var lite trafikk, og det skjedde ingen trafikkuhell. Han kom hjem rundt klokken 04 på natta, hvorpå han la seg til å sove.

Det ble så tatt blodprøve av mannen på Stokmarknes sykehus en drøy time senere. Blodprøven viste at mannen hadde en promille på 1,66.

– Det legges til grunn at siktede maksimalt hadde 1,66 promille da kjøringen fant sted, og at den kan ha vært noe lavere da han kjørte, men ikke under 1,20, heter det i domspapirene.

Det regnes som skjerpende at kjøringen foregikk over en strekning på mer enn 40 kilometer, og som formildende at han har erkjent forholdet. Han må nå sone 21 dager i fengsel. I tillegg må mannen betale 40 000 kroner i bot, subsidiært 15 dager i fengsel. Han mister lappen for en periode på to år, og må avlegge full ny førerprøve etter den tid.