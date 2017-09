Antall gårdsbruk med husdyr er mer enn halvert i Vesterålen

Nyheter

I hele Norge har antallet gårdsbruk med husdyr blitt redusert fra om lag 50.000 til i underkant av 30.000 etter årtusenskiftet for 17 år siden. Det betyr at det har vært en reduksjon på over 40 prosent.

Kommunene i Vesterålen bidrar godt til denne utviklingen.

Utviklingen i Vesterålen

Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at det ved inngangen til 2017 var 218 gårdsbruk med husdyr igjen i Vesterålen. Dette er hele 226 færre enn det var da 1999 ble til 2000. Reduksjonen i hele Vesterålen er dermed på 51 prosent.

Det er stor nedgang i alle våre kommuner. Det varierer fra 42 prosents reduksjon i Sortland, til 58 prosent nedgang i Bø og 61 prosent nedgang i Lødingen.

For å være en del av husdyr-statistikken til SSB, så må brukene huse enten storfe, sau, høner, svin og/eller geit. Blant de 218 aktuelle gårdsbrukene i Vesterålen, så er det flest med sau. Det var 144 gårdsbruk som søkte produksjonstilskudd for sau i fjor, mens 90 av dem har storfe.

Størst nedgang i Nordland

Vi har hentet ut tall fra alle kommuner i Nordland, og sortert dem etter minst nedgang. Da lander vi først i Bodø kommune, der det faktisk var en økning på én bedrift. Deretter kommer Herøy, med en nedgang på 19 prosent.

I motsatt ende av tabellen finner vi Tysfjord kommune, der antallet bruk med husdyr er redusert med hele 73 prosent.

Det er åtte kommuner i Norge som har hatt økning i gårdsbruk med husdyr i dette århundret. Re kommune i Vestfold er den som har klart størst økning, med 59 prosent. Og der er man nå oppe i 124 bruk, så det er ingen liten husdyr-kommune.

Vesterålen på husdyr-tabellen

Det er nå åtte kommuner i Norge som ikke har husdyr i det hele tatt. Blant dem Træna, Røst, Værøy og Moskenes her i Nordland. Mens Ringsaker i Hedmark (424 stk) og Hå i Rogaland (423) er de største på dette området i Norge.

På denne tabellen finner vi Sortland på 182. plass med 63 bruk. Hadsel har én gårdsbedrift med dyr mindre enn Sortland.