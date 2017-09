Hjelpeverge tok nesten en halv million – nå må han i fengsel

Nyheter

En mann fra Hadsel er i Vesterålen tingrett dømt for grovt utroskap, for at han over en periode på tre år utnyttet sin stilling som hjelpeverge, og overførte penger til seg selv uten at eier kjente til dette. Pengene ble blant annet brukt til kjøp av bil.

– Forholdet anses som grovt på grunn av beløpets størrelse, til sammen kr. 484.000, og det var brudd på tillit han hadde fått ved vervet som hjelpeverge, skriver retten i dommen.

De skriver videre at straffen for grovt utroskap er fengsel inntil seks år, men at det blir sett i formildende retning at beløpet er tilbakebetalt og at mannen har tilstått forholdet og samtykket til pådømmelse som enedommersak.

Mannen er av tingretten dømt til fengsel i 90 dager.