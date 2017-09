Ble tatt med over ett kilo hasj

Nyheter

Forholdene skal ha skjedd på to ulike tidspunkt. Det første omhandler oppbevaring av 1 052 gram hasj, eller vel 2 104 brukerdoser a 0,5 gram, på Fosenkaia i Trondheim. På grunn av den store mengden regnes det som en grov overtredelse.

Videre ble mannen også dømt for å ha brukt amfetamin, ecstasy, Klonazepam (Rivotril) og marihuana ved et tilfelle i Harstad. Han kjørte senere bil, til tross for at han var rusa.

Mannen har avgitt full tilståelse i retten. Han dømmes til seks måneders fengsel, samt en bot på 5 000 kroner. Han mister lappen i to år og seks måneder.