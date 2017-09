Nyheter

Tirsdag ble det kjent at Norges Sjømatråd, med hovedkontor i Tromsø, må kutte opp mot 15 stillinger for å tilpasse reduserte budsjetter frem mot neste år. Kuttet som er varslet tilsvarer 30 prosent av staben i Tromsø.

155 millioner mindre

Ordren kommer fra styret, hvor blant andre bøfjerding Eva Kristoffersen sitter, etter drastiske kutt i selskapets inntekter. Sjømatrådet er eid av Nærings- og fiskeridepartementet, og finansieres av sjømatnæringa selv gjennom en lovpålagt markedsavgift for eksport av sjømat. 1. januar i år ble avgiften for laks, sild og makrell halvert av regjeringen. Sjømatrådet får på grunn av dette redusert budsjettet fra 555 millioner i 2016 til under 400 millioner kroner i 2018. Det skriver selskapet i en pressemelding.

– Sjømatrådet har tatt signalene fra myndigheter og bransje på alvor, og tilpasningene er i gang. Konsekvensen er at Sjømatrådet nedskalerer sin aktivitet, og etterstreber å arbeide enda mer effektivt, og rigger en organisasjon som skal kunne være mer dynamisk for fremtiden. Mye av reduksjonen i inntekter kan tas ut i reduserte kampanjer, men det er også behov for en reduksjon i administrative kostnader og bemanning, sier styreleder Marianne E. Johnsen i pressemeldingen.

– Uventet

Sjømatrådet markedsfører norsk sjømat i inn- og utland, og har utsendinger i 12 land. Ifølge styreleder vil det i første omgang bli nedbemannet ved kontoret i Tromsø.

– Dette er en vanskelig, men helt nødvendig prosess. Vi har som målsetting å ha gjennomført prosessen før årsskiftet. Utekontorstrukturen skal være på plass innen mai 2018. Det er for tidlig å si hvor mange som blir berørt av nedbemanningen, men vi er opptatt av en god prosess med de tillitsvalgte og finne gode løsninger for de det gjelder, sier administrerende direktør Renate Larsen i pressemeldingen. Til andre medier har hun sagt at det foreløpige tallet på nedbemanningen er 10-15 ansatte.

Tirsdagen ble en tung dag på kontoret i Tromsø.

– Vi var kjente med at sjømatrådets inntekter går fra 555 til under 400 millioner kroner som følge av størrelsen på den avgiften medlemsbedriftene betaler. Men at det skulle resultere i såpass dramatiske kutt, var uventet og kom som et stort sjokk. Ikke bare på oss, men på hele staben. Derfor er det mange som har det tøft i dag og trenger noen å prate med, sier tillitsvalgte Sara Møllebakken og Jan Ståle Lauritzen til iTromsø.