Mangler det lys?

Man hører om den samme problematikken hver høst når det blir mørkt om kveldene: Gatelys gjennom hele regionen står mørke.

I Andøy har det kommet flere tips, blant annet på lysene i Standgata på innflyvingen til flyplassen.

– Flere er engstelige

Odd Willy Karlsen er en av innringerne, som kan fortelle at det har vært mørklagt på den strekningen i flere år.

– Jeg sendte melding for lenge siden om det. Jeg har en mor som bor i den mørklagte gaten, og det er flere eldre som bor der som er engstelige. Min mor har hjemmesykepleiere hos seg, som også har utrykt ubehag. Jeg har montert opp lykt med bevegelsessensor hos henne. Vi er flere som har prøvd å ta det opp, men det blir ikke gjort noe med det. Vi fikk vite for en tid tilbake siden at det var et brudd på en ledning der, sier han.

– Nå prøver jeg igjen og spør om hva som skjer. Det kan ikke koste så mye å få det fikset. Det er hav på nedsiden av gaten, og dermed er det veldig synd at de føler seg utrygg der, avslutter han.

Har lagt om

I Andøy er det kommunen som eier gatelyktene, og Andøy Energi som står for drifta av lys i gatene.

– Grunnet omlegging har vi ikke veilysstyring og dermed er det mørkt noen plasser. Vi kommer til å fikse disse lysene i løpet av oktober. Det er lagt ut informasjon om dette på både vår egen og på kommunens Facebooksider. Andøy kommune må sende oss melding om at lysene er mørke slik at vi kan dra på befaring, opplyser direktør i Andøy Energi, Kjell-Are Johansen.

– Det er to årsaker til at det er mørkt. Det er feil på nettet, og da er vi avhengig av Andøy Energi som har lovet å jobbe med det i oktober. Så jobber vi med ulike kretser, og klarer ikke å styre det sentralt slik som før. Skal det være lys må det være på hele døgnet. Dermed er det mørkt nå, sier Stein Andeassen, avdelingsleder på teknisk, Stein Andreassen.

