Nyheter

Politiet i Vesterålen er bekymret etter at det den siste tida har rent inn meldinger om råkjøring i regionen. Bare den siste uka har politiet beslaglagt seks førerkort i Vesterålen, i natt tok de tre på Jennestad, i helga røk fire mellom Sortland og Melbu.

– Vi har de siste ukene fått inn veldig mange klager om stygg kjøring både i 50-, 60- og delvis i 80-soner. Hadsel, Sortland og Myre går igjen, og særlig Melbu. Der går det på kjøring inn og ut, og i selve sentrum, og akselerering på fergekaia. Den råkjøringa vi har fått beskrevet av de som har ringt inn, tilsier at det er fare på ferde. Vi er bekymret for publikum, som føler seg truet av denne kjøringa, sier politioverbetjent ved Sortland lensmannskontor, Geir Bendiksen.

Han er så konkret at han sier de til stadighet får inn tips om enkelte biler av merkene BMW og Mercedes, og han ber de det gjelder om å rett og slett skjerpe seg. Politiet vil også svare med å intensivere kontrollvirksomheten sin.

– Dette er noe vi har satt stort fokus på nå. Vi kommer til å gjennomføre kontroller dag og natt, og vi kommer til å få resultater. På ei uke er seks førerkort beslaglagt for fart i Vesterålen, og det sier sitt. Vi er klar over at det florerer Facebook-meldinger og telefoner når vi har kontroller, og det kan være at noen føler seg trygge, men de skal vite at det er de ikke, det får de se den dagen de sitter der og har mistet lappen, sier han.

Unge menn i 20-årene går igjen i både klagene som kommer inn og førerkortbeslagene som er gjort.

– Det topper seg nå. Alle klagene som vi får inn må resultere i noen form for tiltak – men slike saker er vanskelig å bevise, og derfor sier jeg nå at noen er nødt til å skjerpe seg, avslutter Bendiksen.