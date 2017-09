Dagbladet: Huitfeldt får fortsette i vervet

Nyheter

Avisen siterer kilder som kjenner prosessen i Arbeiderpartiets valgkomité. De opplyser at Huitfeldt kan sitte trygt ettersom partiet vil unngå nok en mediehistorie om vraking av sentrale kvinnelige politikere.

Tidligere utenriksminister, forsvarsminister og nyvalgt stortingsrepresentant Espen Barth Eide har blitt nevnt av mange som svært aktuell til jobben. Men ifølge kilder avisen har snakket med, skal Barth Eides utspill om Aps forsvarspolitikk denne uken ikke ha talt til hans fordel.

– Barth Eide utfordrer Huitfeldt til posten som leder av utenrikskomiteen Arbeiderpartiets tidligere utenriksminister Espen Barth Eide ønsker å overta for Anniken Huitfeldt som leder av utenrikskomiteen på Stortinget, ifølge VG.

I tillegg skal bråket rundt skiftet av finanspolitisk talsperson, hvor Marianne Marthinsen måtte vike for Trond Giske, ha bidratt til at Huitfeldt sitter tryggere. Og ifølge flere medier skal Huitfeldt ha gitt beskjed om at hun ønsker å fortsette som leder av komiteen.

Huitfeldt nevnes i tillegg av mange i Arbeiderpartiet som kandidat til å lede helse- og omsorgskomiteen, om hun ikke skulle få eller ønske å fortsette i utenriks- og forsvarskomiteen.

Dagsavisen har derimot sitert egne sentrale kilder som sier at det ikke er gitt at tidligere statsråder vil få en fraksjonslederpost. Ifølge kildene er det ønske om å løfte fram nye navn og profiler.

Partiets valgkomité har frist til 2. oktober for å levere en klar innstilling på hvor de vil plassere alle sine 49 stortingsrepresentanter.

