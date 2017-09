VOL og VA øker med 1.100 lesere

Nyheter

– Jeg er godt fornøyd med utviklingen i lesertalltallene for alle våre produkter i Vesterålen, sier ansvarlig redaktør Geir Bjørn Nilsen i VOL, Andøyposten og Vesteraalens Avis (VA).

– Svært godt salg

VOL og VA øker med totalt 1.100 lesere fra forrige måling, mens Andøypostens lesertall holder seg stabilt.

Tallene for mobil har gått fra 8.900 til 8.200 lesere, men totalt har VOL gått fra 14.100 lesere ved forrige måling til 14.700 i høst, til tross for innføring av plussløsning.

Det er Nilsen glad for.

– 30. januar inviterte VOL leserne til å betale for noe av innholdet. Oppslutningen omkring våre betalte produkter overstiger budsjettmålene kraftig, og vi ser at salget er svært godt fra uke til uke. Tallene fra Forbuker&Media viser at leserne fortsetter å holde seg til VOL selv om de må betale litt for innholdet. Jeg er derfor veldig optimistisk på VOLs vegne i årene som kommer, sier Nilsen.

Flere ukentlige lesere

Nilsen er også glad for veksten i VA, som har gått fra 5.300 til 5.800 lesere.

– Den viser at vårt innhold er relevant for hadselværingene, sier Nilsen.

Kun 6 av de 152 avistitlene som ble rapportert, har fått flere lesere, ifølge NTB.

Halvparten av dem holder til i Nord-Norge, og VA er altså én av dem.

– Godt gjort av Andøyposten

Nilsen er også fornøyd med at Andøyposten holder stand. Andøyposten har kun en liten nedgang fra 4.300 til 4.200 ukentlige lesere, til tross for at avisa har redusert antallet utgivelser fra tre til to utgaver.

– Derfor er det godt gjort å opprettholde de ukentlige lesertallene stort sett på samme nivå, sier Nilsen.

Samlet har de tre Polaris Media-produktene (iVesterålen) 23.500 ukentlige lesere, som er en oppgang fra 23.000 ved forrige måling.

Opp- og nedgang for BLV

Bladet Vesterålens papirutgave har gått fra 17.300 til 16.400 lesere siden forrige måling.

Nettutgaven har på sin side gått fra 8.700 til 10.200 lesere på samme tid.

iTromsø nådde milepæl

Lengre nord har iTromsø det siste halvåret brutt 50.000-grensen i antall lesere på papir, nett og mobil.

Avisa hadde i vår 49.171 lesere, men i høst er tallet på 50.586 lesere.

– Konkurransen med Nordlys gjør at leserne må sjekke begge for å få med seg hele det som skjer. I en slik setting er det viktig å være først og best. Det igjen gjør at leserne stadig oftere sjekker nettsidene våre, sier sjefredaktør Stig Jakobsen til iTromsø.

Papiravisa gikk imidlertid ned fra 21.900 til 20.800 lesere.

Flere abonnenter, færre lesere

Og Tromsø-konkurrenten Nordlys har ifølge iTromsø for første gang under 100.000 lesere.

– I første halvår i fjor var våre lesertall 120.000. Nå er vi nede i 98.600 – noe som var forventet ettersom vi tar betalt for våre nettsaker, sier Nordlys' sjefredaktør Helge Nitteberg til iTromsø.

Papiravisa går fra 55.800 til 52.300 lesere, viser undersøkelsen.

Nordlys har på den annen siden våren 2015 hatt en vekst i antall abonnenter, som i dag teller 21.600, melder avisa selv.

Nedgang for mange papiraviser i Nord-Norge

VA har som sagt økt med 500 lesere. Altaposten øker fra 9.600 til 10.600 lesere, og Helgelands Blad går fra 9.400 til 9.500 lesere.

Men ellers er det altså bare nedgang i lesertallene til de andre nordnorske papiravisene utenfor Vesterålen.

Avisa Nordland går ned fra 41.700 lesere ved forrige måling til 41.000 lesere i høst.

På Helgeland har Helgelendingen gått fra 13.400 til 11.300 lesere og Rana Blad gått fra 17.700 til 15.400 lesere.

I Lofoten har både Lofotposten (fra 14.400 til 13.500) og Lofot-Tidende (7.700 til 6.900) mistet papirlesere.

Finnmark Dagblad går fra 15.300 til 14.200 lesere. Nedgang har også Finnmarken og Fremtid i Nord, som går fra henholdsvis 13.200 til 11.800 og fra 8.000 til 7.100 lesere.

Narvik-avisa Fremover og Harstad Tidende har en mindre nedgang. Fremover går fra 14.300 til 13.900 lesere, mens Harstad Tidende går fra 21.400 til 21.100 lesere.

Nye Troms har gått ned fra 8.700 til 7.900 lesere.

– Norsk journalistikk står fortsatt sterkt

Statistikken viser at 82 prosent av Norges befolkning bruker innhold fra norske mediehus hver dag. 61 prosent leser norske nettaviser daglig, mens papirutgavene når 46 prosent av befolkningen. Mobilutgavene har en daglig dekning på 43 prosent, ifølge NTB.

– Norsk journalistikk står fortsatt sterkt, noe som den daglige dekningen på 82 prosent viser tydelig. Det var ventet at lesertallene for papiravisene ville falle, men det er positivt at innholdet stadig oftere leses på mobile flater. Derfor er det gledelig at våre medlemmer satser på godt norsk digitalt innhold, sier administrerende direktør Randi S. Øgrey i MBL til NTB.

VG er for øvrig Norges største mediehus, mens Aftenposten er landets største papiravis.