– Nytter ikke å vente på utlysninger  

Nyheter

Maia Olsen Lind (17) fra Stokmarknes skaffet seg jobb i Hurtigrutemuseet i en alder av 14. Da tok hun selv initiativ til å søke der søsteren hadde jobbet før henne.

– Jeg ble bedt om å sende inn en søknad etter jeg tok kontakt, sier hun.

Må ta initiativ

På 1990-tallet jobbet tre av fire 17-åringer. I 2015 var det bare halvparten av Norges 17-åringer som var i arbeid, ifølge en rapport fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) publisert tidligere i år.

Da vi spør Maia om hva hun tror er årsaken til at tallet 17-åringer i jobb har gått ned, svarer hun at hun tror ungdommene selv er for lite engasjert med å skaffe seg jobb.

– Mange mener sikkert jobbtilbudet er dårlig, men det tror jeg kommer av at man ikke tar initiativ selv til å spørre rundt, og at man venter for å se om det er noen som lyser ut stillinger, forteller hun.

– Tar ikke unge seriøst

Marlene Schultz (16) fra Stokmarknes har sett etter jobb i over ett år, og har en annen mening om jobbtilbudet for ungdom i nærmiljøet.

– Det er ikke veldig masse jobbtilbud. Det er ikke så mange som tar unge seriøst, i hvert fall ikke der jeg har spurt, hevder hun.

Færre jobber

Ifølge SSB økte den generelle arbeidsledigheten ved tusenårsskiftet, noe som reduserte jobbtilbudene for unge.

Nedgangen har vært størst hos gutter. Sent på 1990-tallet jobbet nær 75 prosent av 17-årige gutter. I dag er det bare 48 prosent av gutter på 17 år som jobber, mens 56 prosent av 17-årige jenter jobber.

Unge ansatte

Ann-Katrin Grimstad (44) er arbeidsgiver i AKG Rengjøring.

I bedriften har de tre ansatte under 18 år. Disse er i familie med fast ansatte, og hjelper til med mindre arbeidsoppgaver. Grimstad mener at unge bør få jobbe siden de har rett på frikort fra de er 13. Fremdeles er det visse ting de som arbeidsgivere er nødt å ta hensyn til.

– Vi har lyst på unge ansatte, men vi har restriksjoner fra Arbeidstilsynet som vi er nødt å ta hensyn til, sier hun.

Må spørre familie

Leon Wallstad Olsen (14) fra Sortland jobber på Lefsebua Gårdsbakeri. Han fikk jobben gjennom familien.

Både Leon og Maia sier at det er lurt å spørre rundt i familien. Maia legger til at man burde spørre der man er interessert, for så å skrive søknad til den eventuelle bedriften.

– Det er lurt å være positivt innstilt til den plassen du eventuelt skal jobbe på, man må ikke bare tenke på at man tjener penger, men at man også lærer noe nytt og at man får erfaring med det å jobbe. Som er positivt til framtidige jobber, sier hun.