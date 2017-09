Grønn bønn til Venstre og KrF

Nyheter

MDG fikk inn én representant i høstens valg, nemlig frontfigur Une Bastholm.

– Vend dere mot stortinget

Hun presenterte fredag noen av partiets ferske prioriteringer ved starten av en ny stortingsperiode.

– Vi oppfordrer både KrF og Venstre til å vende seg mot Stortinget for å skru opp ambisjonene og sikre et bredt flertall for en bedre klimapolitikk, med eller uten regjeringen, sier Bastholm.

Vil ha rusreform

Hun ser håp i at KrF nylig avsluttet samtalene med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre om et bindende samarbeid mellom de fire partiene på borgerlig side.

Bastholm understreker at uenighet om klimapolitikk var grunnen til at budsjettforhandlingene i fjor høst var nær ved å bryte sammen.

Foruten klima- og miljøpolitikk vil MDG de neste årene legge mest vekt på å styrke innsatsen for åpenhet i politikk og forvaltning, kjempe for en rusreform, en mer human asylpolitikk og bedre integrering.