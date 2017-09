Vesterålsfiskerne går glipp av flere titall millioner neste år?

Nyheter

Havforskerne mener at makrellkvotene totalt må kuttes med 35 prosent neste år, og at den maksimalt tillatte fangst må settes til 550.948 tonn. Sildekvotene foreslås kuttet med 15 prosent til 546.472 tonn. Havforskerne mener at begge bestander er i tilbakegang.

Må dele

Norge deler begge bestander med andre land. I år har Norge en samlet makrellkvote på 246.000 tonn, og en sildekvote på nær 433.000 tonn.

Forhandlinger senere i høst vil avgjøre totalkvotene, og hvor mye norske fiskere får lov til å fiske.

Begge artene betyr mye for mange båter fra Vesterålen. VOL skrev for kort tid siden at vesterålsbåtene i år kan fiske makrell for 100 millioner kroner. (saken er for VOLs abonnenter)

Forskerne skriver at forskningsseriene de vurderer sine råd etter, fremdeles er korte. Det vil påvirke bestandsvurderingene noen år framover inntil seriene blir mer stabile.

Forskningsdirektør Geir Huse i Havforskningsinstituttet medgir at det befinner seg mye makrell i nord, men det betyr ikke nødvendigvis at det samlet er mer makrell.

Sild

Sildestammen er også fortsatt nedadgående etter at den fantastiske 2004-årsklassen, som ga rekordhøge kvoter, er utfisket.

Geir Huse sier at det fortsatt mangler gode årsklasser av ungsild. 2013-årsklassen betegnes som moderat, men ikke i nærheten av 2004-årsklassen.

Forskerne anbefalte i år ei sildekvote på drøyt 646.000 tonn.

Kritisk

Fiskebåt, som er organisasjonen for havfiskerne og de største kystfiskebåtene, er kritisk til rådene fra forskerne.

– Dette er en trist dag for Det internasjonale råd for havforskning (ICES). Makrellrådgivingen vil svekke tilliten til ICES som rådgivingsinstans, sier administrerende direktør Audun Maråk, etter at forskerne foreslår store kvotekutt på makrell.

– I en situasjon der økosystemtoktet, som er et stort internasjonalt forskningstokt, viser oppgang i størrelsen på bestanden, anbefaler det internasjonale havforskningsinstituttet, ICES, en kraftig reduksjon i en allerede redusert og revidert kvoteanbefaling på makrell.

ICES legger til grunn at bestanden ikke har økt, men bare forflyttet seg til nye områder. Den har ikke ekspandert utbredelsesområde i den grad man har trodd, i det utbredelse kan være knyttet til en forflytning av bestanden nordover.

– For de som er opptatt av tillit til rådgivingen og forutsigbare rammer blir det veldig vanskelig når rådene fra forskerne spriker slik de gjør nå. Fiskebåt vil gå grundig inn i kvoteanbefalingene, og komme med sine endelige vurderinger når dette er gjort, sier Maråk.

Maråk viser også til at det i kvoteavtalen mellom EU, Færøyene og Norge er inntatt en stabilitetsregel på pluss/minus 20 prosent av avtalt TAC (totalkvote) så lenge gytebestanden er over tre millioner tonn. Den er verdifull i dagens situasjon. Det betyr at politikerne kan være forpliktet til å kutte kvotene mindre enn det havforskerne anbefaler.