– Alle de fem rutene som blir lagt ned, vil bli behandlet likt

Gruppeleder Dagfinn Olsen (Frp) stiller spørsmål om båtruten i Beiarfjorden ikke blir lagt ned på lik linje med de andre rutene.

– Fylkesråden er «fanget i egen forvirring» – Fylkesrådet har atter en gang lagt fram en sak for fylkestinget som de ikke aner konsekvensene av, mener Frps gruppeleder i Nordland.

Mitt svar til det er at alle fem rutene som blir lagt ned, vil bli behandlet likt. Det vil si at rutene legges ned som faste ruter, men vi ivaretar de fastboende slik at de får dekket sine nødvendige behov.

Jeg gir Olsen medhold i at teksten som står om Beiarfjorden burde ha hatt med samme tekst som for de andre rutene: «Tilbudet ville ikke være fast, men utføres etter behov og vil bli tatt bort dersom de ikke er fastboende på stedene.»

For at det ikke skal være noen tvil rundt dette punktet, vil jeg anbefale for fylkestinget at dette tas inn i teksten, slik at det ikke lenger er noen tvil. Under pressekonferansen i Sandessjøen fredag 15. september ble det presisert av meg at vi er opptatt av at der faste ruter legges ned skulle de fastboende ivaretas.

Når det gjelder hvilke anløp som fortsatt skal få anløp av Nordlandsekspressen, har vi gjort ei vurdering på tid fra Sandnessjøen til Bodø. Vi så det da som nødvendig å kutte noen anløpssteder, men samtidig har hatt fokus på at disse stedene, som da mistet sitt faste anløp, skulle kunne få en korrespondanse til Nordlandsekspressen.

Dette har vi løst. Fylkesrådet har valgt å ta med Indre Kvarøy og Nordværnes på grunn av næringsliv og avstand. Det er ellers slik at Nordlandsekspressen anløper steder med vei flere steder langs ruta både nordover og sørover.

Saken «Fremtidig ferje- og hurtigbåttilbud i Nordland» er omfattende og har stor betydning for folk og næringsliv langs hele Nordlandskysten. Min intensjon har hele tiden vært å ha god dialog med alle som inkluderer befolkning, næringsliv og politikere. Jeg har derfor prioritert å bruke mye tid på spesielt å møte folk og politikere.

Gjennom god dialog får vi til mest mulig ut fra den økonomiske situasjonen vi er i. Mange av innspillene vi har fått, bidrar til et forbedret tilbud.

Et eksempel på dette var sist onsdag da jeg var i Sandnessjøen og hadde møte et møte med Sør-Helgeland regionråd og et møte med folk fra Bærøyvågen. Der bor det 5 fastboende, og hele 26 personer møtte opp. I begge møtene kom det mange innspill som vi tar med oss videre gjennom god dialog.

Gjennom Dagfinn Olsen sine innspill i media inviterer han også til dialog, men har i tillegg fokus på meg som person. Jeg ser frem til videre politisk dialog i denne saken, siden jeg respekterer Olsen som politiker, og tror da vi på vegne av Nordlands befolkning får en best mulig politisk beslutning i fylkestinget.