Nyheter

Sterk vind skaper problemer flere steder i Nordland i dag. Politiet ber nå folk sikre løse gjenstander og at de som har båt sikrer at fortøyninger er i ok stand.

I Vesterålen har det blåst i løpet av natten, men det er ikke meldt om noen skader.

Det er i vårt område ikke meldt de store vindforholdene, men i Lofoten er det sendt ut varsel om sterk vind fra Meteorologisk institutt.