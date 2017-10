Bettan kommer til Vesterålen

Nyheter

– Ikke bare lot hun det svinge med Hanne Krogh i Melodi Grand Prix, men stemmen hennes har trøstet mange med låter som «Gabriellas song» og «Danse mot vår». Kjent og kjær som «Bettan» har Elisabeth Andreassen nå bestemt seg for å dele førjulstida si med vesterålingene, melder Deadline Event i en pressemelding.

Hun skal gjenforenes med Lasse Uppman, som hun sang med for ti år siden, og med seg på laget har de fått Stokmarknes barnekor og et band av noen av Vesterålens stødigste musikere.

– Vesterålen har gitt meg fantastiske opplevelser

Uppman er i fyr og flamme, for det å synge med «Bettan» er noe av det morsomste han har gjort.

– Elisabeth er et helt fantastisk menneske, som jeg gleder meg til å dele scene med igjen. Hun er en raus håndverker, og det gir oss andre musikere tryggheten til å levere det beste vi har, forteller Uppman.

Vesterålen er et sted som er hjertet hennes nært, og det er ikke bare naturen som har trollbundet henne. Det er nemlig en «mann» i Vesterålen som har vunnet hennes hjerte.

– Vesterålen er et sted som har gitt meg flere fantastiske opplevelser. Jeg elsker statuen Mannen fra Havet til Kjell Erik Killi Olsen i Bø i Vesterålen. Det er sterk kunst som betyr mye for folk, også meg, forteller Andreassen.

Legger lista høyere i år

I fjor gjorde Deadline Event om Blåbyhallen om til et vintereventyr, og tusen vesterålinger tok turen for julekonserten «En julenatt i Vesterålen». Det ble en spesiell opplevelsen for daglig leder Stein Inge Pedersen.

– Det var nok mange som sa at det umulig kunne bli julestemning i Blåbyhallen, men jeg vil si at jeg må ha det råeste teamet. For det er noe veldig fint med å se publikum måpe når de kommer inn. Det vil vi gjenta i år, og vi legger lista enda høyere i år – både produksjonsmessig og med tanke på dekoren, sier Pedersen.

Han har jobbet lenge for å få med seg Elisabeth Andreassen.

– Hun er en del av den norske julestemninga, og hun leverer scenemessig. Uppman har vist år på år at han fyller saler i Vesterålen med sine nordnorske versjoner av kjente julesanger. Han er blitt synonymt med vesterålsk førjul.

– Synger julesanger hele året

For Uppman er det møtet med publikummet som skaper julestemning.

– Jeg går rundt og synger julesanger hele året. Førjula er den fineste tida på året for meg, fordi jeg får dele den med så mange vesterålingene, sier han.

Bandet som backer opp Uppman og Andreassen, er Skjalg Bjørstad, Øystein Ingvaldsen, Håkon Kristiansen og Eirik Dahl.

– Det her blir en sann glede, og spesielt gleder jeg meg til å se Stokmarknes Barnekor synge julesanger. Det blir magisk, sier Pedersen.