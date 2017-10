Kutter prestestilling i Andøy

Nyheter

Sør-Hålogaland bispedømme har i dag 93,25 stillingshjemler for presteskapet og 14,70 stillingshjemler ved bispedømmekontoret. Bevilgningene er imidlertid ikke store nok til å kunne opprettholde alle dagens stillinger, og i 2016 gikk bispedømmet med et underskudd på 2,9 millioner kroner.

Derfor vedtok bispedømmerådet tirsdag å kutte fem prestestillinger. Det opplyser leder i Sør-Hålogaland bispedømmeråd, Marit Hermstad, i en pressemelding.

Berører fire prostier

Reduksjonen skal foreles mellom Indre Helgeland, Nord-Helgeland, Lofoten og Vesterålen prostier. I en høringsrunde har det blitt foreslått å kutte prestestillingene i Hattfjelldal, Sjona, Herøy, Dverberg og Bjørnskinn, samt én stilling i Lofoten.

– Bispedømmerådet tar i sitt vedtak ikke konkret stilling til forslagene, men fordeler rammene for hvert enkelt prosti. Prostene fordeler presteressursene internt i prostiet, og har sammen med biskopen ansvaret for at alle sogn skal ha en sogneprest, sier Hermstad.

– Vil merke lite

Prost i Vesterålen, Jan Otto Fredwall, sier det er bestemt at sognepresten på Andenes nå vil få sogneprestansvar også for Dverberg og Bjørnskinn.

– Ingen mister jobben. Jeg har sett dette komme, og har tatt høyde for det ved å la stillingen stå vakant i nokså lang tid. Derfor vil man merke lite til kuttet i Andøy. For Dverberg og Bjørnskinn blir det mer samordning med Andenes, men det vil ikke bli færre gudstjenester. Sognepresten må møte i menighetsrådene i alle tre sognene, men ellers blir det ikke de store konsekvensene av dette, sier Fredwall.

Det skal fremover vurderes om sognene i Andøy skal slås sammen.

– Det er nå ute til høring, og kan bli aktuelt om de selv ønsker det, sier prosten.