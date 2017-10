14 prosent økning i trafikk for Norwegian i september

Nyheter

Totalt reiste 3.1 millioner passasjerer med Norwegian i september, en økning på 14 prosent fra samme periode i fjor, eller snaue 386.000 passasjerer. Veksten er størst i interkontinentale ruter. Norwegians konsernsjef Bjørn Kjos er fornøyd med veksten i Norwegian.

– Vi opplever stabilt god etterspørsel i Skandinavia, men veksten er størst på selskapets interkontinentale ruter. Global ekspansjon er viktig for å styrke konkurranseevnen i et marked med sterk konkurranse, men også for å bidra til økt verdiskaping der vi flyr, sier Kjos til NTB.

Norwegian gjennomførte 99,6 prosent av de planlagte flygingene og punktligheten var på 77,9 prosent.

(©NTB)