Nå kan du søke om sykepenger digitalt

Håndtering av sykmeldinger og refusjon sykepenger på papir tar mye tid i mange virksomheter. NAV har lenge jobbet med å digitalisere sykmeldingsprosessen for å gjøre det enklere for arbeidsgivere og arbeidstakere å håndtere disse prosessene. Nå er løsningen for digital søknad om sykepenger i Nordland presentert.