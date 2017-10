Hun er Arbeiderpartiets presidentkandidat

Nyheter

Gruppestyret i Arbeiderpartiet har i dag vedtatt at Eva Kristin Hansen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet foreslås som stortingspresident i kommende periode.

– Det normale ved Stortingets konstituering er at flertallet fremmer en kandidat som kan være en samlende president for hele Stortinget. Dette har gjort det naturlig for andre partier å stemme for denne kandidaten, sier Jonas Gahr Støre.

– I lys av den sterke kritikken som fremkom mot presidentskapet før sommeren burde Høyre fremmet en ny kandidat som kunne vært samlende. Det har Høyre valgt å ikke gjøre. Arbeiderpartiet har på denne bakgrunn kommet til at vi ikke kan støtte Høyres forslag til president. Vi vil derfor ved stortingets konstituering fremme Eva Kristin Hansen som presidentkandidat.

Eva Kristin Hansen har lang erfaring fra Stortinget, hvor hun har vært innvalgt fra Sør-Trøndelag siden 2005. Hun har vært medlem av Arbeids- og sosialkomiteen (2005-09), Utenriks og forsvarskomiteen (2009-13) og Energi og miljøkomiteen (2013-17) og er i denne perioden innstilt fra Arbeiderpartiet som medlem av presidentskapet og kontrollkomiteen, melder Arbeiderpartiet i en pressemelding.