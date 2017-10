Nyheter

Freiberg toppet fylkeslista til Frp, som fikk 16,5 prosent av stemmene i Nordland og dermed to mandat.

– Gruppa vil konstituere seg 2. oktober, og da vet jeg hvilken komité jeg havner i, fortalte han til VOL mandag denne uken.

Freiberg hadde da en komité som stto høyest i kurs.

– Jeg er tilpasningsdyktig, men har signalisert at jeg ønsker meg i næringskomiteen. Med alle muligheter som ligger i Nordland, blir det et naturlig valg for meg, sa Frp-politikeren.