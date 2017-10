Må 24 dager i fengsel, blir passasjer i 28 måneder

Nyheter

I tillegg får vedkommende ikke lov å kjøre bil i to år og fire måneder.

Hendelsen skriver seg fra årsskiftet. I retten forklarte tiltalte at han nyttårsaften hadde drukket øl og brennevin. Festen startet hos en bekjent, og fortsatte på et utsted. Senere fortsatte festen i en privatbolig.

Kjørte tidlig

Ved 0700 kjørte tiltalte av veien ved Frøskeland. Den første på stedet var en brøytebil. Sjåføren av brøytebilen stod i veikanten og snakket med tiltalte idet en politipatrulje ankom stedet på vei fra Bø. Idet politipatruljen stanset, forlot tiltalte stedet i en svart bil, som hadde blitt stanset av tiltalte etter ulykken.

Politipatruljen tok opp jakten og stanset bilen ved Vikeidsletta. Der fant de tiltalte i baksetet.

Retten har kommet til at det ikke er tvil om at bøfjerdingen var sjåfør. I dommen vises det til fotspor ved bilen, som samsvarer i størrelse og mønster med tiltaltes skotøy. Videre fant politiet glassbiter i tiltaltes lommer, som samsvarer i form med glassbiter fra en knust rute på høyre side av tiltaltes bil. Ruten hadde blitt knust i forkant av ulykken i forbindelse med at bilen traff en lyktestolpe.

Mannen ble derfor fraktet til undersøkelse ved Stokmarknes sykehus klokken 10 samme dag.

Blodprøver ble tatt. Analysen viste påvirkning av flere rusmidler. I tiltaltes blod ble det påvist alkohol med en konsentrasjon på 1,21 promille, amfetamin i en konsentrasjon på 0,273 mikromol per liter, og THC i en konsentrasjon på 0,0257 mikromol per liter.

- I sakkyndigrapport fremlagt for retten vurderes tiltaltes samlede påvirkningsgrad under kjøringen å ha vært tilsvarende en alkoholpåvirkning på 2,0 promille eller høyere, skrives det i dommen.

Skjerpende

Vesterålen tingrett har funnet flere skjerpende forhold i saken.

Det legges blant annet vekt på at tiltalte kjørte en lang strekning i ruspåvirket stand.

- Tiltaltes kjøring representerte en alvorlig fare for trafikksikkerheten, konkluderer dommerne.

I tillegg blir det bemerket at den nå domfelte mannen også hadde en dom fra 2016 for lignende forhold.

Erkjente skyld

I formildende retning legger retten vekt på at tiltalte har erkjent straffeskyld og forklart seg for retten om det han husker, og at vedkommende har deltatt i program som har som formål å avslutte bruken av ulovlige rusmidler.

- Retten vurderer derfor at det er gode utsikter til rehabilitering, skrives det i dommen.