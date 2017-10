Sortland dro seieren i land

Nyheter

VOL kommer straks tilbake med reaksjoner fra kampen.

Lørdag formiddag spilte Sortland sin tredje siste kamp i årets serie, det mot tabelljumbo Salangen. Trener Steve Edvardsen tok likevel ikke lett på oppgaven, da en rekke sentrale spillere var ute, og de måtte klare seg uten både Arild Stoltz, Marius Jørgensen, Frank Poulsen og Erlend Berg Farstad.

– Vanligvis er dette en kamp vi skal vinne, men med flere spillere ute er vi svekket, og det blir ingen enkel oppgave. Det er allerede klart at Salangen rykker ned, mens vi ønsker å kjempe om topp tre-plassering. Dermed har vi mer press på oss enn dem, og det kan være et pluss for Salangen, sa Edvarsen til VOL før kampen.

Han var selv vist til tribunen etter å ha fått to kampers karantene i hjemmkampen mot Fløya. Som i sist helgs oppgjør mot Alta 2 ble laget ledet av Stig Karlsen, mens Edvardsen var VOL-reporter (!) og kjørte liveoppdateringer fra kampen.

Vi advarer derfor om at dagens dekning av kampen mellom Salangen og Sortland ikke er av det helt objektive slaget, og at liveoppdateringene må leses som Edvardsens perspektiver på kampen.