Sortland leder ved pause

Lørdag formiddag spiller Sortland sin tredje siste kamp i årets serie, det mot tabelljumbo Salangen. Trener Steve Edvardsen tar likevel ikke lett på oppgaven, da en rekke sentrale spillere er ute, og de må klare seg uten både Arild Stoltz, Marius Jørgensen, Frank Poulsen og Erlend Berg Farstad.

– Vanligvis er dette en kamp vi skal vinne, men med flere spillere ute er vi svekket, og det blir ingen enkel oppgave. Det er allerede klart at Salangen rykker ned, mens vi ønsker å kjempe om topp tre-plassering. Dermed har vi mer press på oss enn dem, og det kan være et pluss for Salangen, sier Edvarsen til VOL.

Med flere av de sentrale spillerne ute, er det mange unggutter som skal i ilden, og Edvardsen tviler ikke på at de vil gi jernet når de får prøve seg på banen.

Han selv er også vist til tribunen etter å ha fått to kampers karantene i hjemmkampen mot Fløya. Som i sist helgs kamp mot Alta 2 ledes laget av Stig Karlsen, mens Edvardsen skal være VOL-reporter (!) og kjøre liveoppdateringer fra kampen.

Vi advarer derfor om at dagens dekning av kampen mellom Salangen og Sortland ikke blir av det helt objektive slaget, og at liveoppdateringene må leses som Edvardsens perspektiver på kampen.

– På grunn av ting vi har slitt med og hva slags type spillere vi har, har vi forandret fra 4-3-3 til en mer 4-4-2-formasjon, som fungerte fint i Alta. Dette for få mer press og trykk i fronten av laget, sier Edvardsen.

Kampen starter klokken 14.00.