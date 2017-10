Så lenge må du vente på din nye el-bil

Nyheter

Vi har spurt de norske bilimportørene hvor lang tid det tar fra bestilling til levering av deres elbiler.

En personbil med konvensjonell drivlinje har normalt rundt to måneders leveringstid fra fabrikk, men det er ikke uvanlig med lenger tid om modellen er ny og etterspurt. Leveringstiden for den nye Volvo V90 T8 er for eksempel rundt seks måneder.

Dette er tiden det tar fra bestilling til levering av de ulike elbilene i Norge (kun personbiler):

* BMW i3 – to måneder.

* Citroën C-Zero – hvis de ikke er på lager, tre til fire måneder.

* Ford Focus electric – ingen ventetid.

* Hyundai Ioniq EV – cirka ett år.

* Kia Soul EV – én til tre måneder.

* Mercedes-Benz B-klasse electric – gått ut av produksjon, de 50 siste forsvinner i oktober.

* Mitsubishi i-MiEV – er lagervare, ingen ventetid.

* Nissan e-NV200 – er på lager hos flere forhandlere, ellers et par måneder.

* Nissan Leaf – samme som med e-NV200. Bestiller man neste generasjon Leaf nå, kommer den til norgeslanseringen i mars.

* Opel Ampera-e – bestillinger i dag leveres i 2019.

* Peugeot iOn – hvis de ikke er på lager, tre til fire måneder.

* Renault Zoe – inntil nylig én til to uker, nå åtte til ti uker. Importørens målsetting er å være nede på et par uker igjen i 2018.

* Smart Fortwo/Forfour – har biler for omgående levering. Skreddersydde modeller tar seks uker.

* Tesla Model S/Model X – har modeller for umiddelbar levering, ellers tre måneder.

* Volkswagen e-Golf – seks måneder.

* Volkswagen e-up! – fire til seks måneder.