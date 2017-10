«Oskars Amerika» vant gjev filmpris i Tyskland

Nyheter

Familiefilmen «Oskars Amerika» ble spilt inn på Andøya og i Målselv. Torfinn Iversen fra Sortland stod for både manus og regi, og hovedrolleinnehaver Odin Eikre kommer fra Stokmarknes.

Det er med andre ord en svært så vesterålsk film som nå gjør suksess i Film-Europa.

Den eldste tyske barnefilmfestivalen

I helga vant nemlig «Oskars Amerika» hovedprisen for beste film i seksjonen 8+ under Lucas Film Festival i Frankfurt.

Festivalen er den eldste barne- og ungdomsfilmfestivalen i Tyskland og ble i år arrangert for 40. gang.

Festivalen organiseres av det tyske filminstituttet Deutsche Filminstitut og Deutsche Filmmuseum.

Bjørn Sundquist spiller en einstøing av en bestefar i «Oskars Amerika», skrevet og regissert av sortlending Torfinn Iversen.

– Vi gleder oss stort

Fra 1. til 7. oktober ble det vist 70 filmer fra 35 forskjellige land under festivalen. Åtte filmer var nominerte i seksjonen 8+, der «Oskars Amerika» altså vant pris for beste spillefilm.

Premien var på 5.000 euro (cirka 50.000 kroner).

– I helga hadde vi også den store æren av å åpne barneseksjonen under Filmfest Hamburg, med regissøren og hovedrolleinnehaver Odin Eikre til stede, sier filmens produsent Mona Steffensen i en pressemelding.

Med disse festivalutvelgelsene har «Oskars Amerika» hele 19 festivaler på lista.

– Vi gleder oss stort over at filmen blir sett av et så stort publikum verden over, sier produsenten.

Odin og Oskars Amerika får skryt i Aftenposten Rikspressen har vært imponert over tematikken, men litt kjøligere til filmen. Aftenposten på sin side klinker til med en femmer på terningen og kanonskryt til hovedrolleinnhaver Odin Eikre.

Hadde verdenspremiere i februar

«Oskars Amerika» handler om 10 år gamle Oskar drømmer om å ri over prærien sammen med moren sin. Rett før sommerferien forteller moren at hun må dra til Amerika, mens Oskar må bli igjen hos sin gretne bestefar, spilt av Bjørn Sundquist. Heldigvis møter Oskar mannen Levi, som bor i skogen sammen med den nærsynte hesten sin. Sammen legger de en vill plan om å ro til Amerika for å finne Oskars mor.

Filmen hadde verdenspremiere under Berlin internasjonale filmfestival i februar i år, der den var nominert til krystallbjørnen for beste barnefilm. I mars ble filmen lansert på norske kinoer.