Nyheter

Mannen har vært bruker av narkotika gjennom mange år, og e rstraffedømt flere ganger for bruk og besittelse av narkotika, i perioden 1999 til 2014.

Mannen opplyste i retten at han etter endt soning i 2015 bestemte seg for å endre livet sitt, og at han siden den gangen har redusert bruken av narkotika gradvis. Han hevder videre å ha brukt hasj to ganger det siste året, men at det har vært de eneste tilfellene.

I retten ga mannen en uforbeholden tilståelse.