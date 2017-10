Nyheter

Det melder politiet.

Meldingen ble sendt ut litt før midnatt natt til tirsdag. Politiet meldte først at brannen var slukket, men at huset var røykfylt.

20 minutter senere meldte politiet at de fem som var i huset, hvorav tre altså var barn, var sendt til legevakta for ytterligere sjekk. Samtidig meldes det at politiet har opprettet en sak på hendelsen.

Frityrgrytebrannen skjedde på Stokmarknes.