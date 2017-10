Ap åpner for å bruke mer penger på Hæren

Nyheter

Halvannet år etter at langtidsplanen for Forsvaret ble lagt fram, skal forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) fredag presentere regjeringens forslag til rammer og struktur for Hæren og Heimevernet de neste årene.

Landmaktutredningen holder seg innenfor denne rammen, varslet forsvarsministeren under trontaledebatten i Stortinget tirsdag.

I forsvarsforliket som regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet inngikk med Arbeiderpartiet før sommeren, heter det at rammene skal økes med 180 milliarder kroner over de neste 20 årene.

Ikke bundet

Men forlikspartner Arbeiderpartiet slår fast at forliket gjelder «to av tre bein».

– Når landmaktutredningen kommer, vil vi ta stilling til den på selvstendig grunnlag. Vi er ikke bundet av forliket når vi skal ta stilling til landmaktutredningen. Forliket gjelder to tredjedeler av Forsvaret. Det siste beinet, som ble utsatt, må vurderes på selvstendig grunnlag. Det gjelder både prioriteringene som skal gjøres, og rammene som gjelder, sier forsvarspolitisk talsperson Anniken Huitfeldt til NTB.

Overtid

Huitfeldt, som fortsetter som leder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, forventer at regjeringen fredag også kommer med en tydelig begrunnelse for hvorfor landmaktutredningen ble utsatt da langtidsplanen for Forsvaret ble lagt fram.

Hun understreker at tiden er overmoden for håndfaste nyheter:

– Jeg forventer at det kommer viktige avklaringer, nå som dette kommer halvannet år på overtid, og at det kommer klare investeringer på både materiell og personell, sier hun til NTB.

Tunge investeringer

Langtidsplanen for Forsvaret legger opp til store investeringer i de kommende årene på kampfly, ubåter, overvåkingsfly og nye fartøyer til Kystvakten. Samtidig ble altså investeringer og organiseringen av Hæren og Heimevernet utsatt i påvente av landmaktutredningen.

Da utvalget la fram en «løypemelding» før sommeren, ble det antydet at regjeringen kan komme til å gå inn for å slå sammen ledelsen av Hæren og Heimevernet.

Det ble også foreslått å kutte deler av Telemark Bataljon på Rena til det halve. Resten skulle dekkes opp av en stående reservestyrke. Det vakte sterke reaksjoner, og under valgkampen varslet forsvarsministeren at forslaget ikke vil bli fulgt opp når stortingsmeldingen kommer.

Toprosentmålet

Senterpartiets forsvarspolitiske talsperson Liv Signe Navarsete sier til NTB at hun grugleder seg til landmaktmeldingen kommer.

– Det skal bli godt å få hele bildet, det ser jeg fram til. Også er jeg spent på i hvilken grad regjeringen tar inn over seg at de fire største partiene har gått inn for målet om å øke forsvarsbudsjettet til 2 prosent av BNP. Vi trenger sårt en styrking av Hæren og Heimevernet nå, ikke ti år fram i tid, sier Navarsete til NTB.

Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet har varslet at de vil opprettholde helikopterbasen på Bardufoss.