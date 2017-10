Historiens første Rødt-forslag vedtatt i Stortinget

Nyheter

Dermed fikk partiet vedtatt sitt aller første forslag i Stortinget onsdag. Partiet ble for første gang representert blant landets øverste folkevalgte etter valget i år, da Rødt-leder Bjørnar Moxnes kom inn som eneste representant.

– Først i 1919 fikk alle, også de som gikk på offentlig fattigstøtte, endelig stemmerett. Det er altså først om to år vi kan feire 100 års stemmerett for alle: Kvinne og mann, fattig og rik. Etter hva vi vet, finnes det ingen planer for noen offisiell markering av dette jubileet, uttalte Moxnes under trontaledebatten.

Et samlet Storting støttet Rødt i at stemmerettsjubileet bør markeres, men med det forbehold at det blir Stortingets presidentskap og ikke regjeringen som skal stå for markeringen.

Like lett var det ikke for partiet å få flertall for sitt andre forslag, der Moxnes oppfordret Stortinget til å be «regjeringen etterleve baseerklæringen og sørge for at det ikke finnes militærbaser på norsk jord, også når det gjelder rotasjonsordningen».

Forslaget adresserte Klassekampens oppslag den siste tiden om at USA legger opp til en «vedvarende» tilstedeværelse på Værnes i Nord-Trøndelag, der det i dag allerede er 330 marinesoldater i en rotasjonsordning.

Det forslaget var det kun Miljøpartiet De Grønne (MDG) og SV som støttet.