Pensjonsslippen kommer trolig tilbake i postkassa

SV, som sendte et tilsvarende forslag til Stortinget i vår, har varslet at de vil støtte Senterpartiets forslag, skriver Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Arbeiderpartiet har også satt av midler i sitt alternativ for revidert budsjett til å få papirslippen tilbake. Aps Else-May Botten bekrefter overfor ANB at partiet fortsatt vil stå for intensjonen.

KrF tok opp kampen for utbetalingsslippen da samarbeidspartiene forhandlet om revidert budsjett. Finanspolitisk talsmann Kjell Ingolf Ropstad vil ikke foregripe hvor partiet landet, men sa senest i sommer at KrF vil ha pensjonsslippen tilbake på papir.

– Siden forslaget skal opp i komiteen, må vi behandle det i stortingsgruppa før vi kommer tilbake med vårt standpunkt, sier Ropstad.

Mindretallsregjeringen med Høyre og Frp får ikke flertall for at lønnsslippen til pensjonistene må hentes ut digitalt dersom både Sp, Ap, SV og KrF er imot.