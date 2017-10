Har valgt verft som de skal forhandle med om nye kystvaktskip

Nyheter

Fra langtidsplanen for forsvaret er det kjent at regjeringen vil erstatte «Andenes» og de to andre skipene i Nordkapp-klassen i 2020. I september i fjor offentliggjorde regjeringa at det skulle bygges tre nye skip, og at skipene skal bygges av norske bedrifter.

Tre med i sluttspurten

De som har levert tilbud om bygging er Kleven verft i Ulstein, Langsten-verftet til Vard i Tomrefjord og rogalandskonsernet Westcon Group i Ølensvåg. Alle de tre verftene holder til på Vestlandet.

– Nå har vi sett på tilbudet fra de tre verftene som ønsker å bygga skipene, og vi har valgt å forhandle videre med Vard Group AS Langsten, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i en pressemelding.

Norge har i dag tre kystvaktfartøy i Nordkapp-klassen som er bygget rundt 1980.

Verdt milliarder

Jobben vil ha en kontraktsverdi på flere milliarder kroner. Anbudet er en ren norsk konkurranse fordi det er brukt en unntaksbestemmelse i EØS-avtalen om anskaffelse av militært materiell. Å sikre kompetansen i Norge var også et av elementene som gjorde at det ble bestemt at kun norske verft kunne delta i konkurransen.

Byggingen skal etter planen skje i årene 2019 til 2024, og det første fartøyet er ventet levert i 2022. Hvis regjeringen ikke får til en avtale med Langsten-verftet, vil et av de andre to bli kalt inn igjen til forhandlinger.