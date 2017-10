Kan bety bygging av to nye kystvaktskip

Nyheter

Sentrale politikere tok for to år siden til orde for bedre utnyttelse av pengene som brukes på slepebåtberedskapen, det samme som Kystvakta i årevis har argumentert for. Stabssjef Steve Olsen i Kystvakta bekrefter til Kyst og Fjord at saken har versert i Forsvaret en tid, det vil si i Kystvakta, forsvarsstaben og Forsvarets Operative Hovedkvarter i Bodø.

Nylig sendte Forsvaret et omfattende innspill til Forsvarsdepartementet. Nå skal saken diskuteres med Samferdselsdepartementet.

- Vi trenger to ekstra båter og må bygge opp fire komplette skift. Det får vi i hvert fall ikke på plass før tidligst 1. januar 2019, sier stabssjef Steve Olsen i Kystvakten til Kyst og Fjord.

Han avkrefter dermed at det vil komme endringer i neste års statsbudsjettet, som legges frem i dag, torsdag.

I dag har Kystverket ansvar for den statlige slepebåtberedskapen, og bruker pengene på innleie av skip som for det meste ligger passive i beredskap innaskjærs.

– For staten Norge må det være bedre å utnytte oss og våre ressurser, vi er jo også til stede der havariene faktisk skjer, på havet, sier Olsen til Kyst og Fjord.

Statistikk viser også at det i praksis er fartøyer fra Kystvakten som på grunn av sin tilstedeværelse har utført de fleste slepeoppdragene de senere årene.