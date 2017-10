Torskekvota blir mindre til neste år

Nyheter

Den totale torskekvoten blir neste år på 775.000 tonn.

– Sørger for en bærekraftig høsting

Totalkvoten fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland etter samme mønster som i tidligere år. Norges kvote vil i 2018 være på 350.159 tonn, inkludert 21.000 tonn kysttorsk og 7.000 tonn forskningsfangst.

– Denne vil sammen med fisket på de andre bestandene gi grunnlag for en fortsatt høy verdiskaping i fiskerinæringen. Jeg er glad for at det også for 2018 er enighet mellom Norge og Russland om en fiskeriavtale som sikrer en bærekraftig høsting av fiskeressursene i Barentshavet, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp), ifølge regjeringen.no.

Torskenedgang

Norge og Russland har også blitt enige om kvoter på hyse, lodde, blåkveite og snabeluer, samt vilkår for gjennomføring av fiskeriforskningstokt i hverandres soner.

Totalkvotene for uer og hyse økes fra årets kvoter, men torskekvotene har ifølge Kyst og Fjord krøpet nedover hvert år fra toppåret i 2013.

Årets kvote ble satt til 890.000 tonn, det vil si at kvoten på ett år reduseres med 13 prosent.

– Glad vi unngår brå endringer

Formann Arne Pedersen i Norges Kystfiskarlag er imidlertid fornøyd med forhandlingsresultatet.

– Vi hadde forventet at kvota ville gå noe ned, men vi er fornøyd med at de legger seg på en langsiktig linje uten brå endringer som ingen er tjent med, sier Pedersen til Kyst og Fjord.

2018-avtalen innebærer ifølge departementet: