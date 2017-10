Jensen baner vei for enighet med nøytralt budsjett

Nyheter

Tonen var usedvanlig mild fra både KrF og Venstre rett etter at finansminister Siv Jensen (Frp) torsdag la fram regjeringens budsjettforslag for neste år.

«Mye bra», «et godt utgangspunkt», «et godt tilpasset budsjett», het det i de første kommentarene fra de to partiene. Men i takt med finlesningen av dokumentene utover dagen, skal frustrasjonen ha steget i begge partier. Og særlig i KrF.

– Etter at man har fått lest seg nøyere inn i dokumentene, har KrF oppdaget en del kutt som de opplever som krevende. Min forståelse er at både KrF og Venstre mener budsjettet er langt mer overkommelig for Venstre enn for KrF, sier politisk redaktør Berit Aalborg i Vårt Land til NTB.

Mange krav

Kutt i prestestillinger og midler til folkehøgskoler, samt fjerningen av skatteklasse 2, er blant sakene som provoserer KrF.

Venstre på sin side raser over at landbruksministeren kutter i støtten til 33 organisasjoner som jobber innenfor mat og landbruk, og partiet krever at regjeringen åpner for flere kvoteflyktninger neste år.

De to partiene vil også stanse forslaget om innføringen av engangsavgift på de tyngste og dyreste el- og hybridbilene, og krever mer til skole, bistand, klima, gründere og fattigdomstiltak.

Ifølge Aftenposten vil de to partiene jobbe for å vrake minst elleve budsjettforslag fra regjeringen i de kommende forhandlingene.

Åpner for regjeringsdeltakelse

Trolig vil regjeringen likevel klare å oppnå flertall med KrF og Venstre, er vurderingen fra opposisjonen og kommentariatet.

– Jeg hører lyden av fire borgerlige partier som blir enige, konstaterte Aps ferske finanspolitiske talsmann Trond Giske overfor Adresseavisen.

Venstre og KrF har knapt vært vennligere innstilt til regjeringens budsjettforslag på fire år, fastslår politisk redaktør Trine Eilertsen i Aftenposten.

Venstres positive reaksjoner på budsjettet ga også ny næring til spekulasjonene om at partiet snart vil tre inn i regjeringen.

– Dette er et budsjett som i hvert fall ikke svekker muligheten for at de går inn i regjering, mener Aalborg.

Statsminister Erna Solberg (H) uttalte under trontaledebatten onsdag at regjeringen har god tid til å avklare et samarbeid med Venstre og en eventuell ny regjeringsplattform.

Skattekutt

Siv Jensen mener budsjettet er godt tilpasset vekstkonjunkturen Norge er inne i: økonomien skyter fart, ledigheten faller og flere får seg jobb. Derfor bruker hun nesten ikke mer oljepenger i budsjettforslaget.

Regjeringen foreslår å bruke 231,1 milliarder kroner fra Statens pensjonsfond utland, best kjent som oljefondet. Det er en økning på 6 milliarder kroner i neste års kroneverdi og tilsvarer 2,9 prosent av oljefondets verdi.

I budsjettforslaget, som omtales som et nøytralt budsjett, foreslås relativt moderate økninger til vei og bane, helse og omsorg, forskning og utdanning, og det legges inn skattelettelser på 3,7 milliarder kroner i tråd med skatteforliket fra i fjor.

Hovedkritikken fra den rødgrønne opposisjonen er at budsjettet er kjedelig og profilløst og uten spor av viktige satsinger.

Veksten skyter fart

Regjeringen anslår at veksten i norsk økonomi øker til 2,5 prosent neste år. Det er en oppgang fra et anslag på 2,0 prosent for i år og opp fra 1,0 prosent i fjor. Samtidig legger regjeringen opp til en utgiftsøkning på 1 prosent, hvilket innebærer at det er første gang på fem år at utgiftsveksten er lavere enn ventet BNP-vekst.

Regjeringen mener videre at arbeidsmarkedet er i bedring. Fremover ventes høyere vekst i sysselsettingen og lavere arbeidsledighet. Arbeidsledigheten (AKU-nivå) anslås å gå ned fra 4,3 prosent i år til 4,0 prosent i løpet av neste år.