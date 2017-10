Nordlaks har endret selskapsstruktur

Nyheter

Holdingselskapet Nordlaks Holding AS ble opprettet i 1989, med Inge Berg som daglig leder.

I mai i år ble Bergs Holding AS stiftet, og i juli ble aksjeselskapet Nordlaks AS etablert.

Nordlaks Holding AS er tilsynelatende innfusjonert i Nordlaks AS, som videre er eid av Bergs Holding AS, som igjen eies av Inge Berg.

– Det er vanlig å skille mellom morselskap og holdingselskap i et konsern. Dette er en forenkling av selskapsstrukturen uten praktiske følger for Nordlaks. Eierne av Nordlaks er de samme som før, sier pressekontakt Lars Fredrik Martinussen i Nordlaks til VOL.