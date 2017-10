– Publikum vil merke stor aktivitet og noe støy

Nyheter

I forbindelse med nødetatenes trening i den nasjonale prosedyren for pågående livstruende vold (PLIVO) vil det i Andøy, Bø, Øksnes, Sortland, Hadsel og Lødingen i oktober og november gjennomføres øvelser med utrykningskjøretøy, blålys og uniformert personell. Øvelsene vil i hovedsak finne sted i tidsrommet mellom klokken 15:00 og 20:00. Dette melder politiet i ei pressemelding.

Samhandling

PLIVO, som er forkortelse for pågående livstruende vold, er en nasjonal prosedyre som beskriver handlingsmønsteret når alle tre nødetatene er til stede, samt beskriver handlingsrommet for innsatspersonell fra brann- og helseetaten i tilfeller der disse ankommer før politiet. Prosedyren bidrar til at nødetatene har et felles språk, et felles situasjonsbilde og en felles risikoforståelse ved pågående situasjoner med livstruende vold.

Treningene som nå gjennomføres skal sikre at samhandlingen mellom etatene er i tråd med prosedyren. Lokale instruktører fra de tre nødetatene står for gjennomføringene.

Følgende datoer er avsatt til treninger:

23.10.17 – Myre, Øksnes kommune

09.11.17 – Lødingen, Lødingen kommune

14.11.17 – Straume, Bø kommune

16.11.17 – Dverberg, Andøy kommune

28.11.17 – Stokmarknes, Hadsel kommune

30.11.17 – Sortland, Sortland kommune

Øvingsvåpen

Det vil i forbindelse med øvingen være aktivitet med utrykningskjøretøy fra alle tre nødetater, samt uniformert personell fra politiet med øvingsvåpen. Publikum vil kunne merke stor aktivitet i området og kan hende noe støy.

Definisjon på en PLIVO-aksjon

En PLIVO-aksjon defineres som en pågående situasjon hvor en eller flere gjerningspersoner utøver livstruende vold med våpen/farlige gjenstander mot flere uskyldige personer, og hvor politiet skal gå i direkte innsats for å nøytralisere gjerningspersonen(e) for å redde liv og begrense skade. Brann- og helsepersonell skal aktivt bistå med livreddende tiltak. (kilde: politi.no)