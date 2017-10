Derfor vil fylkeskommunen kutte i tannlegekontorene

Nyheter

Nordland fylkeskommune får mindre penger fra staten. Det har blant annet medført at det er fremmet omfattende forslag til kutt i blant annet båtruter, som rammer Øksnes. Da Økonomiplanen for 2015-2018 ble vedtatt, ble det tatt høyde for en kraftig reduksjon i antall klinikker.

Etterslep i vedlikehold

Fylkeskommune bygg er dårlig vedlikeholdt. Fylkeskommunen ønsker ikke å ha bygg som står og forfaller.

Rekruttering

Flere steder sliter fylkeskommunen med å rekruttere tannlegemedarbeidere.

Tannhelsen

Tannhelsen til nordlendingene er noe svakere enn for landet for øvrig.

Reiseavstanden

Dagens klinikkstruktur gjør at 85,9 prosent av nordlendingene når tannlegekontoret med null til 15 minutters reisetid. Ved foreslått struktur faller andelen til 75 prosent. 95 prosent av nordlendingene har mindre enn 30 minutters reisetid med dagens struktur. Blir foreslått modell vedtatt, er andelen 85 prosent. Men ser vi på en reiseavstand på en time, når 99 prosent av alle nordlendinger tannlegen. 96 prosent når tannlegen i løpet av en time med foreslått modell.

Veien videre

Fylkeskommunen har satt 15. desember som høringsfrist. Deretter skal saken behandles i fylkesrådet. Så skal den til fylkestinget i februar neste år. Kuttene skal gjennomføres over tid, og det skal være en gjennomgang av organisasjonsstrukturen i 2018.