I disse kommunene kommer det inn ekstraordinært mye skattepenger

Ferske tall fra SSB viser at Øksnes og Hadsel har ekstraordinær sterk skatteinngang. Øksnes har en samlet skatteinngang etter ni måneder som er 24,4 prosent høyere enn på samme tid i fjor, mens Hadsel har en vekst på 17,4 prosent.

Skatteinntektene er ekstraordinær god i hele landet. Utbytteskatten er forklaringen. Det er besluttet at utbytteskatten skal opp. Økningen kommer over år, og det lønner seg derfor å ta utbytte tidlig. Da statsbudsjettet ble lagt fram for mindre enn ei uke siden skrev Regjeringen Solberg: