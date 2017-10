Kåret unge entreprenører

Nyheter

Denne uka sto sjømat på timeplanen i Vesterålen og Lofoten. 115 elever fra Hadsel, Sortland og Aust-Lofoten videregående skoler deltok på Innovasjonscamp i prosjektet «Ringer av vann» som fant sted i Hurtigrutens hus på Stokmarknes. Elevene skulle løse oppdrag knyttet til sjømatnæringen. Gruppen med den beste ideen gikk videre til den nasjonale finalen under Det norske måltid i Stavanger i januar.

VOL var til stede da elevene la frem sine planer og idèer for en jury bestående av fagfolk og næringsdrivende. Det var liten tvil om at presset var høyt for elvene, som går i første, andre og tredje klasse på de tre skolene.