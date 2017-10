– Dette er et veldig stort inngrep i urørt natur

Nyheter

Folkemøtet i regi av Andøya Space Center (ANC) ble avholdt på Nordmela med godt oppmøte, over 70 var til stede tirsdag kveld opplyser direktør ved ANC, Odd Roger Enoksen.

Mange gode innspill

– Dette var et innspillsmøte i forbindelse med områdereguleringa som vi nå skal begynne med. Hensikten med møtet var å få synspunkter fra de berørte om ting som er verdt å ta vare på. Norconsult vil ta dette med seg videre i den prosessen som vi nå starter, sier Enoksen.

Det ble ikke trukket noen konklusjoner i møtet, men samlet inn innspill fra de frammøtte.

– Det var et veldig flott frammøte med i overkant av 70 personer som deltok i arbeidet med å gi innspill i den prosessen som skal gå nå framover. Det var verdigfullt og nyttig og mange gode innspill som kom i løpet av møtet, sier Odd Roger Enoksen.

Andøya Space Center har over flere år samarbeidet med Nammo på Raufoss om utvikling av en norsk motor som kan brukes til å skyte opp småsatellitter. Bruken av småsatellitter og behovet for oppskytingskapasitet har økt kolossalt de seneste årene.

Denne oppskytingen kan ikke skje på senterets områder i Oksebåsen, der det er for trangt.

Behovet for mer plass gjør at man ønsker utbygging i Børvågen med et utfylling av masse på 4000 kubikkmeter ut i havet, der det blir et industriområde. Også Bømyran er aktuell som base for oppskytingen av småsatelitter.

Storsatsingen til ASC kan gi mellom 200 og 300 arbeidsplasser i Andøy.

Etterlyser debatt

Siri Tollefsen bor på Atelier Nøss, som blir liggende midt mellom Børvågen og Bømyran. Hun etterlyser debatten rundt utbyggingsprosjektet.

– Det har vært veldig lite debatt om dette prosjektet, og det synes jeg er veldig dumt. Særlig siden dette er et veldig stort prosjekt og et veldig stort inngrep, og det er ikke noe som det legges skjul på, sier hun.

Tollefsen synes tirsdagens folkemøte både var veldig bra og veldig opplysende.

– Det virker som Andøya Space Center ønsker å ha med alle i lokalområdet, at alle skal få informasjon og en mulighet til å si det de mener, og det er bra, sier Tollefsen.

Hun tilføyer at i møtet ble det opprettet et arbeidsverksted der folk fra de ulike stedene fikk skrive ned hva de frykter og er bekymret for, og hva de mener er viktig å ta vare på.

– At det blir gjort slik, det setter jeg veldig pris på, sier hun.

Uberørt natur et fortrinn

– Selvfølgelig er jeg fortsatt bekymret, fordi dette er et veldig stort inngrep som planlegges i naturen. Og jeg mener det som er et av de sterkeste fortinnene til Andøya er den fantastiske naturen, det at vi har uberørt og spektakulær natur, sier Tollefsen.

Som kunstner møter hun i Atelier Nøss mange turister i løpet av sommersesongen.

– De synes området er helt unikt, det er derfor de kommer hit, for å oppleve den uberørte naturen. Og nasjonal turistvei går langs yttersida av Andøy, her som vi ligger er noe av det fineste landskapet, derfor er det en nasjonal turistvei, Prosjektene på disse områdene kommer i konflikt med dette, sier hun.

Stor utfylling

Tollefsen er glad for at man legger opp til å samhandle med lokalbefolkningen i prosessen.

– Naturen er ikke bare det estetiske, vi er bekymret for mulig forurensning, støy og miljøet generelt, både flora og fauna. Hva vil dette ha å si for fugler i hekkeperioden? Jeg er for min del mest bekymret for det som vil bli ei veldig stor utfylling i Børvågen, det er noe som vil være irreversibelt, hvis den kommer, så er det ikke bare å ta den vekk igjen, sier hun.

I møtet ble det drøftet om dette kan gjøres på et annet vis, med i stedet å ha en molo.

– Det synes jeg er veldig positivt, hvis det finnes en mulighet til å gjøre dette på andre måter. Ei fylling må også hente massene sine fra et sted, det kan igjen skape problemer en annen plass på øya. Det er i det hele tatt mange elementer i en slik sak, sier hun.

Trenger arbeidsplasser

Tollefsen har stor forståelse for at mange synes prosjektet er spennende og bra, særlig sett i lys av den varslete nedleggelsen av Andøya Flystasjon.

– Vi trenger arbeidsplassene, og det tror jeg er en av årsakene til at det har vært lite debatt. May Johannessen fra Nordtun gård holdt et innlegg der jeg synes hun satte fingeren på mange viktige ting. Nordtun gård som har besøksgård og gårdsysteri driver i ei næring veldig basert på miljø, landbruk og turisme og man er usikre på konsekvensene av ei utbygging av så store dimensjoner.

– Samtidig er det blandete følelser, fordi vi alle vil at det skal være arbeidsplasser i kommunen, og ser det positive som ligger i dette, sier hun.

Tollefsen ser fram til konsekvensutredningen som kommer.

– Jeg håper den vil undersøke og ta opp i seg alle de tingene som har vært drøftet i møtet, at alle tema blir belyst også miljø og det estetiske, sier hun.

Sterke følelser

– Vi på Atelier Nøss ligger midt mellom de to stedene og er ikke grunneiere på Nordmela og Bø, men man bruker dette området og har selvfølgelig en veldig sterk følelsesmessig tilknytning til det. Veldig mange påpekte dette, at når man får høre om utbyggingsprosjektet så blir man veldig følelsesmessig engasjert, fordi man ser verdien av området og ønsker selvfølgelig ikke at det skal bli ødelagt, sier hun.

Tollefsen peker på at utbyggingen er ikke bare en lokal men også en nasjonal sak.

– Alle her på øya er glade i det området som ligger på yttersida. Og i tillegg har vi alle turistene som kommer for å oppleve turistveien. At vi får en debatt om utbygginga er viktig, sier hun.

Kritisk

– Jeg er litt kritisk til prosjektet og tenker at det er viktig fordi vi må ha en debatt som belyser alt som ligger i dette. Og jeg skjønner godt at man vil være positiv og skape arbeidsplasser og at samfunnet skal leve videre. Men ting skjer såpass kjapt nå at vi må ikke bare si ja takk, uten å vite helt hva det medfører, sier hun.

Tollefsen viser til at Andøy-samfunnet tidligere har vært gjennom store inngrep, som nedlegginga av bygda Haugnes for å gi plass til Forsvaret og militære arbeidsplasser.

– Det er en utrolig historie, om vi håper ikke skal skje på samme måte i dag. Vi bør reflektere over hva slags samfunn er det vi skal være? Bærekraft har det vært mye snakk om, og Andøy kommune har forplikta seg til å være bærekraftig, da må vi tenke gjennom hva det innebærer, og ikke bare se det økonomiske, sier hun.

Stor verdi

Siri Tollefsen peker på at urørt natur utgjør en stor verdi. Og er dessuten noe det stadig blir mindre av.

– Også for fiskeriene vil dette medføre begrensninger. Det er et veldig stort spørsmål om de to, satellittoppskyting og fiskerier kan virke side om side, er det i det hele tatt mulig å operere med de to virksomhetene samtidig? Heldigvis er det noe som skal konsekvensutredes nøye, sier hun.

– Urørt natur blir en større og større verdi i reiselivssammenheng, og det skal vi tenke på. Selv om vi er en liten befolkning i et stort land, forsvinner mer og mer urørt natur i Norge. Bygginga av Bukkekjerja og nasjonal turistveipunktet ved Børvågen ser ut til å bli veldig flott, og dette vil bli liggende i ganske nærhet til disse industriområdene, sier hun.

– Uansett hvor mye du jobber med å få minst mulig inngrep, så vil dette være et stort inngrep som påvirker det vi har, sier hun.

Tollefsen tilføyer at der er mange som ser positive ringvirkninger i prosjektet, blant annet bedre infrastruktur.

– Men vi må se på hva det er vi skal ofre, for ei slik utbygning. Og ønsker vi å ofre dette for det vi får? Det er det store spørsmålet og he rvil konsekvensutredninga gi ordentlige svar, sier hun.

Fra 1. november blir det en seks ukers høringsfrist.

– Da har man mulighet til å lese papirene og komme med innspill, og det er det viktig at folk gjør, sier Tollefsen.

Flere innsigelsesmuligheter

– Hva er løpet videre i prosessen?

– Det skal konsekvensutredes for både Børvågen og Bømyran. Det er et omfattende arbeid som skal få fram til 1. kvartal 2018, der det er flere høringsfrister og innsigelsesmuligheter i forhold til den planen som til slutt blir framlagt, sier ASC-direktør Odd Roger Enoksen.

Han tilføyer at blant annet støy og miljø er noe av det som skal utredes.

– Både det som er av positive og negative konsekvenser skal vi se på, også det som er konsekvenser for fiskerinæringa i forbindelse med oppskyting av raketter. Der vil det bli endel utfordringer, men dette er forsåvidt noe vi er godt vant til å takle med det vi gjør i dag. Konsekvensutureningen er en omfattende prosess, sier Enoksen.

Firmaet Norconsult, som er en nøytral part skal utføre konsekvensutredninga.