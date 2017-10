Høyre-kritikk til rådmannen

Nyheter

Høyre rettet hard kritikk mot rådmann Randi Gregersen da saken om dispensjon til Vill & Vakker spa ble behandlet i formannskapet torsdag.

– Umulig

– Det er ingen enkel sak slik det er framstilt i saksbehandlinga. Vi har hele tiden vært klar på at vi ønsker å finne løsninger i saken, slik at det er mulig for de som skal etablere seg i bygget å få det til. Dette er ei disposisjonssak der vilkårene er så vanskelige at de er praktisk talt umulig å oppfylle, sier Silvia Ovik (H).

Hun mener man er kommet i en skvis i forhold til hva som er rett i en disposisjonsøknad, trafikksikkerhet, og hvordan man ønsker å møte de som skal etablere seg på Sortland.

– Man må ikke legge vilkår slik at det blir umulig å gjennomføre. Hva slags signal sender vi til de som vil etablere seg med næringsvirksomhet på Sortland, sier Ovik.

Dispensasjonen gjelder i forhold til ei trapp på et fortau som er i kommunalt eie.

Vill & Vakker medispa ønsker å etablere seg i Hammergården. Rådmannen foreslo i saka å innvilge søknaden på det vilkår at selskapet påtok seg jobben med å utvide fortauet langs Torggata.

– Veldig spesielt

Ovik stilte spørsmål med hva som skal være praksis i Sortland, om det er de som skal etablere seg som må stå for fortauløsninger, eller kommunen.

– Og hvor mange fortau er et vi som kommune eier? Dette burde vi fått belyst. Vi har også et ansvar for trafikksikkerheta, der er allerede trapper fra gammelt av som stikker helt ut og blokkerer fri ferdsel, kommer du med barnevogn eller rullestol må du ut helt ut i gata. Og dette er kommunent fortau, sa Ovik, som ville ha avklaringer på hva som er kommunens ansvar, gårdeiers ansvar og de som etablerer seg sitt ansvar.

– Det er veldig uklart for med hvordan sentrum blir behandla i forhold til denne problematikken. Og hvordan håndterer vi det for framtida, med kommunaleide fortau og gårdeiere, sier Ovik,

Fra rådmannen ble det svart at kommunale fortau der noen vil etablere seg, enten det er med skilt, uteservering eller benker, så blir det behandlet som dispensasjonssak. Det stilles da vilkår til fri ferdsel og universell utforming.

– Problemet blir bare at man praktisk takt utestenger etablerere med de vilkårene. Når vi møter de som vil etablere seg Sortland må vi komme med løsninger som er gjennomførbare, sier Ovik,

– Jeg kan ikke huske at vi har hatt dispensasjonssaker der vi ber noen bygge fortau. Det er veldig spesielt, sier Silvia Ovik.

– Vi har ønsket ei løsning i saken, og vi er med på forslaget som er fremmet av Rødt, Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Situasjonen i Kvartal 13 er en annen enn den vi tidligere har hatt. Grunnlaget for reguleringsplanen for kvartalet er borte, sa Silvia Ovik.

– Strekker seg langt

– Skal dette være greit i forhold til planverket så må det fortauet utvides. Det som ligger i innstillinga er at de skal få lov til å etablere seg. Men så er det vilkår, som universell utforming, det er greit, sier Karl-Erling Nordlind (Sp).

Han viser til at et nytt fortau skal være avklart med kommunalteknikk i Sortland.

I forslaget som ble fremmet innebærer det at selskapet får dispensasjon, forutsatt at trappa og inngangspartiet ikke medfører trafikkfare, og at utforming og lysseting avklares med kommunen før det gis brukstillatelse.

– Det er viktig å påpeke at denne dispensasjonen gjelder for Vill & Vakker spa, sier Nordlund.

– Det er ikke mulig å følge opp universell utforming av fortauet med den løsninga som skisseres. Men vi kan gå for denne løsninga. Det er ganske heftig at man bygger noe nytt ut i fortauet og gjør det der passasjen er så trang, sier Christoffer Ellingsen (Rødt) som mener tiltakshaver kunne gjort andre grep, som å trekke trappeløpet inn i bygget, og ha en heis oppslått mot vegg.

– Da kunne man klart seg uten en dispensasjon. Med dette forslaget strekker Sortland kommune seg veldig langt for å innfri dette her, forhåpentligvis på akseptable vilkår, sier Ellingsen.

Ellingsen mener et samarbeid med kommunen for å finne løsninger, bør gå greit.

– Kanskje det er så enkelt som å skyve fram kantsteinen på fortauet, sa Ellingsen, som likevel syntes forslaget var å anse som akseptabelt.

– Det er ikke enkelt dette, men ikke umulig. Derfor er jeg ganske kritisk til rådmann som kommer med ei innstilling som setter vilkår som er så urimelige. Du trenger ikke være rakettforsker for å se at dette stiller kommunen i et uheldig lys, sier Roar W. Olsen.

– Jeg savner en kommune som er mer på tilbudssiden og som ikke fremstår som så veldig byråkratisk, sier han.

Høyres representant viser til at forslaget viser at det er fullt mulig å komme til ei løsning.

– Jeg er kritisk til at det her er gitt en tillatelse på så heftige vilkår. Og de var overraska i butikken, der de i utgangspunktet følte de hadde kommunen med seg, og så ble overraska da innstillinga ikke var i tråd med det, sier han.

Fra teknisk etat ble det ment at innstillinga ikke inneholder uforholdsmessige vilkår. Og at det heller ikke ville bli et så høyt kostnadsnivå som det var skissert.

– Men selv innenfor et rammeverk kan man drøfte ulike løsninger for å komme i mål. I stedet for at de opplever at de har måtte kjempe seg gjennom. Det har noe med signaler og måten vi opptrer på, repliserte Silvia Ovik (H).

Hun sa Høyre vil slutte seg til forslaget fra Ap, Sp og Rødt og et enstemmig formannskap vedtok forslaget.