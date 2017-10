Ikke aktuell allikevel

Nyheter

Onsdag meldte Aftenposten at sortlendingen Bård Glad Pedersen var en av to nordlendinger som var aktuell som ny forsvarsminister. Den andre kandidaten var finmarkingen Frank Bakke-Jensen, som i dag er EU og EØS-minister.

Spekulasjonene om hvorvidt Glad Pedersen, som i dag er informasjonsdirektør i Statoil, blir ny forsvarsminister er imidlertid avblåst etter at NRK meldte at de fra sikre kilder ar fått opplyst at Bakke-Jensen blir utpekt til stillingen. Posten som EU- og EØS-minister, som Bakke-Jensen forlater vil ikke bli videreført.

Den tidligere forsvarsministeren, Ine Eriksen Søreide, overtar etter det NRK erfarer Børge Brendes post som utenriksminister.

