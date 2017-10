- Tannlegene må komme til pasientene, ikke omvendt

Nyheter

Fylkesrådets forslag om å legge ned 32 av dagens 61 tannlegekontorer i Nordland har skapt skarpe reaksjoner fra de berørte kommunene. I Vesterålen er det Lødingen, Bø og Risøyhamn som risikerer å bli tannlegekontorfrie.

Siv Aasvik, ordfører i Hadsel kommune er som mange andre lite begeistret over forslaget og varsler sterk motstand mot fylkesrådets forslag.

Ambulerende tannlege

Skulle det allikevel gå slik at Fylkesrådet får viljen sin mener hun det er tannlegene som må belage seg på å reise, ikke pasientene.

- I andre sammenhenger snakker vi om at spesialistene må kunne ambulere ut til pasientene, dersom man ikke kan opprettholde klinikker overalt. Det burde være mulig som et minimum innenfor tannhelse i Vesterålen.

Tannteam

Aasvik ser for seg at tannlegene kan reise sammen i team.

- Da ivaretar man samtidig behovet for at tannleger slipper å jobbe alene i et fagmiljø.